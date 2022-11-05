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    Esenyurt'ta dolandırıldığını söyleyen kadın tüm sokağı ayağa kaldırdı

    Dolandırıldığı şahsın evinin önüne dayanan kadın, sokak ortasında olay çıkardı. Sesleri duyan mahalleli kadını uyarsa da başarılı olamadı. O anlar kamerada.
    • 05.11.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 10:21
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    Esenyurt'ta dolandırıldığını söyleyen kadın tüm sokağı ayağa kaldırdı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda kendisini dolandırdığını söylediği kişinin yaşadığı sokağa gelen kadın, apartman önünde avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı.

    Bina önüne doğru yüksek sesle bağırarak çeşitli hakaretlerde bulunan kadını duyan apartman sakinlerinden biri rahatsız olup pencereye çıktı.

    Komşular sesten rahatsız oldu

    Kadın, camdan bakan vatandaşa, "Yan dairenizde oturan kişi beni dolandırdı. Şimdi de pencereye çıkamıyor ve telefonuma cevap veremiyor." dedikten sonra sinirli bir şekilde hakaret etmeye devam etti.

    Esenyurt’ta dolandırıldığını söyleyen kadın tüm sokağı ayağa kaldırdı VİDEO

    “Kocam ile aramı açtı"

    Bina sakini kadına, "Geç oldu. İşini yarın halledersin, insanlar yarın işe gidecek." dese de öfkesi dinmeyen şahıs, "Kocam ile aramı açtı. O beni içeride duyuyor. İsterse polis gelsin." diyerek cevap verdi.

    İHA'nın haberine göre, yaşanan o ilginç anlar bir daire sakininin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Esenyurt ta dolandırıldığını söyleyen kadın tüm sokağı ayağa kaldırdı #1


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