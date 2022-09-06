Site bekçisinin ihbarı ile 10 katlı bir binanın asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2316 Sokak'ta, saat 20.00 sıralarında, boş olan ve kullanılmayan sitede görevli gece bekçisi, 10 katlı binanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.

Bekçi, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA’nın haberine göre; polis ekipleri, çevrede önlem alarak olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Erkek olduğu belirtilen şahsın cansız bedeni, itfaiyenin çalışması ile asansör boşluğundan çıkarılarak cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt’ta, 10 katlı binanın asansör boşluğunda ceset bulundu VİDEO



Kimliği belirlenecek

Polis ekipleri, gece bekçisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

“Bu binalar kullanılmıyor”

Olayın yaşandığı sokaktaki başka bir sitede görev yapan Fevzi Çakmak, "Bu binalar kullanılmıyor. Asansör boşluğuna düşmüş diyorlar, öyle duydum. İtfaiye ekipleri de geldi, onlar çıkarmışlar. Binaların üçü de boş, elektrik ve su yok. Oturan da yok, sadece bekçi kalıyor." dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.