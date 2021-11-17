Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa, otomobil çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri kazaların olduğu caddeye kasis yapılmasını istedi.

İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan 12 yaşındaki Mustafa İzbero isimli çocuk, çalıştığı iş yerinden bakkala gitmek için dışarı çıktı.

Yolun karşısına geçmek isteyen İzbero'ya, o sırada seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

KAFASINI CAMA ÇARPIP YARALANDI

Kafasını otomobilin camına vuran çocuk, çarpmanın etkisi ile yere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kazada hafif şekilde yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı ViDEO

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM"

Otomobilin çarptığı Mustafa İzbero, "İş yerinden çıktım, bakkala gidecektim. Büyük araba geçti, diğerini görmedim. Diğer araba çarptı. Kafam cama çarptı. Orada korktum. Normal hızındaydı, frene basınca kaydı. Bana öyle vurdu. Bir şey olmasından korktum. Ölümle burun buruna geldim. Başkası da olabilirdi." dedi.

"BURAYA YA IŞIK YA DA KASİS YAPILSIN"

Kazanın yaşandığı caddeye trafik ışığı veya kasis yapılması gerektiğini söyleyen Yunus Kaya isimli mahalle sakini, "Bir buçuk yıla yakındır bu mahallede oturuyorum. Bu caddede insanlar bazen ölümle burun buruna kalıyor. Burada sadece bu arkadaşa çarpmaları yok. Burada defalarca kaza oldu. Biz bunu Büyükşehir ve Esenyurt Belediyesi'ne bildirdik ama hiçbir şekilde bununla ilgilenilmedi. Bize UKOME kararını ilettiler. Buraya ya ışık ya da kasis yapılsın. Biz burada ölüm olmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.