12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen emlakçı, vatandaşların hedefi oldu. İş yeri basan vatandaşlar, emlakçıyı döverek linç etmek istedi. Polis ekipleri araya girerek, emlakçıyı kurtardı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi sakinleri, dün akşam saatlerinde 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden emlakçıya saldırdı.

İş yeri basılan emlakçı, sokak ortasında dayak yedi.

Başka bir iş yerine saklandı

Durum hemen polise bildirildi.

Mahallelinin elinden bir anda kaçan emlakçı, polis gelene kadar bir başka iş yerine girerek saklandı.

Takviye ekip istendi

Çok geçmeden polis bölgeye intikal etti.

Ancak mahalleliyi durdurmak kolay olmadı. Bunun üzerine takviye ekip istendi.

Esenyurt’ta 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası VİDEO



Polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı

Öfkeli kalabalık her dakika daha da arttı ve şüpheli linç edilmek istendi.

Polise de zor anlar yaşatan kalabalık, havaya açılan ateş sonucu dağıldı.

Tutuklandı

Çevre kontrolü sağlanınca taciz şüphelisi karakola götürüldü.

İHA'nın haberine göre işlemlerin ardından emlakçı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.