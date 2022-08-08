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- Esenyurt’ta 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası
Esenyurt’ta 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası
- 08.08.2022 - 12:50
- Güncelleme : 08.08.2022 - 13:14
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi sakinleri, dün akşam saatlerinde 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden emlakçıya saldırdı.
İş yeri basılan emlakçı, sokak ortasında dayak yedi.
Başka bir iş yerine saklandı
Durum hemen polise bildirildi.
Mahallelinin elinden bir anda kaçan emlakçı, polis gelene kadar bir başka iş yerine girerek saklandı.
Takviye ekip istendi
Çok geçmeden polis bölgeye intikal etti.
Ancak mahalleliyi durdurmak kolay olmadı. Bunun üzerine takviye ekip istendi.
Esenyurt’ta 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası VİDEO
Polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı
Öfkeli kalabalık her dakika daha da arttı ve şüpheli linç edilmek istendi.
Polise de zor anlar yaşatan kalabalık, havaya açılan ateş sonucu dağıldı.
Tutuklandı
Çevre kontrolü sağlanınca taciz şüphelisi karakola götürüldü.
İHA'nın haberine göre işlemlerin ardından emlakçı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.