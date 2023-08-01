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Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olayda her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor..
İstanbul Esenyurt'ta lüks bir ciple geldikleri tekel bayisinde ortalığı birbirine katan 4 saldırgan, 2 genci öldürdü.
Saldırganlar Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın alacak verecek meselesi olduğu anlaşılırken, saldırganlardan Murat Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma devam ederken, olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.
Aynı tekelde 2,5 buçuk ay önce de silahlı kavga yaşanmış
Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen'in tekel bayiine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor.
Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.