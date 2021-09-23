Bir gencin, gece kaldırımda beklediği sırada işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün gece İstanbul’un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde 34 LFN 174 plakalı işçi servisi midibüsünün 21 yaşındaki sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmıştı.

Kaldırımda işe gitmek için araç bekleyen Emre Ağbulak'ı (21) ezen midibüs, bir süre ilerledikten sonra durabilmişti.

Kazada midibüsün altında kalan Ağbulak hayatını kaybetmişti.

KAZAYA İLİŞKİN İLK GÖRÜNTÜ

Yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, midibüsün bir dükkana ve ardından ağaca çarpma anları ve sonrasında serviste bulunanların panikle kendilerini dışarıya atmaları yer alıyor.

Esenyurt’ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada ViDEO