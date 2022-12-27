Esenyurt'ta 25 katlı binanın 18. katında yangın çıktı

20 katlı binanın 18'inci katındaki dairede yangın çıktı. Bina sakinleri kendilerini dışarıya atarken, yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Esenyurt'ta Talatpaşa Mahallesi 1075 Sokak'ta bulunan 20 katlı binanın 18'inci katında saat 13.40 sıralarında iddialara göre; yabancı uyruklu kiracılar, odalarını ısıtmak için elektrikli sobayı açık bırakıp, yan dairede bulunan komşularına gitti.

Daha sonra dumanı fark eden kiracı ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ardından siteden aşağı indiler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Yaralananın olmadığı yangın, kısa sürede söndürüldü.

"C an kaybı olmadı çok şükür"

Site görevlisi Hakan Aktaş, "18'inci katta bulunan yabancı uyruklu kiracı, elektrikli sobayı yakıp odayı kapatmış, oda ısınsın diye. O da devrilmiş, yangına sebebiyet vermiş. Sadece maddi hasar var can kaybı olmadı çok şükür." dedi.

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