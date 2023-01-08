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    Esenyurt'ta 3 gün boyunca aynı mağazadan elbise çalan hırsız kamerada

    Mağazadan 3 gün boyunca aynı yöntemle elbise çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi “Adam kendi malı gibi her geldiğinde 20-30 parça birden alıp gidiyor, cesaretine hayranım” dedi.
    • 08.01.2023 - 09:35
    • Güncelleme : 08.01.2023 - 11:39
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    Esenyurt'ta 3 gün boyunca aynı mağazadan elbise çalan hırsız kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasına ilk olarak 3 Ocak Salı günü gelen şüpheli, dışarıda askıda olan elbiseleri çaldı.

    Aynı kişi çarşamba ve perşembe günleri de üst üste aynı yöntemle kıyafet çaldı.

    10 bin liralık zararı var

    İş yeri sahibi Mustafa Gültekin kıyafetlerin her gün eksik olduğunu fark ettiğinde güvenlik kamera kayıtlarına baktı.

    Yaklaşık 10 bin lira zararı olan Gültekin, görüntülerle polis merkezine giderek, o kişiden şikayetçi oldu.

    Esenyurt'ta 3 gün boyunca aynı mağazadan elbise çalan hırsız kamerada ViDEO

    “Tutamıyoruz, yakalayamıyoruz”

    DHA’ya konuşan Gültekin, “Burada sürekli hırsızlık olayı oluyor. 3 gündür sürekli üst üste gelip ürünleri alıp gidiyor. Akşamları 19.00 gibi, 21.00 gibi geliyor, 15 saniye içinde alıp hemen gidiyor. Tutamıyoruz, yakalayamıyoruz sürekli böyle yapıyor. Artık esnaflığı bırakma noktasına geldim. En aşağı 10 bin lira zararım var. Bu kişinin tekrar gelecek mi korkusu var. Biraz mal getirdik açacağız, korkuyoruz şu an.  Sürekli aynı şeyi götürüyor. Ben de gerçekten hayran kaldım cesaretine. Adam sanki kendi malı gibi her geldiğinde 20-30 parça birden alıp gidiyor, cesaretine hayranım.” dedi.

    Toplu olarak alıp, gidiyor

    Bir kişinin 3 gün boyunca aynı yöntemle hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde bir kişinin dışarıda askıda olan kıyafetlere yanaştığı, hızlı şekilde ve toplu olarak kıyafetleri alıp gittiği görülüyor.

    Esenyurt ta 3 gün boyunca aynı mağazadan elbise çalan hırsız kamerada #1

    Esenyurt ta 3 gün boyunca aynı mağazadan elbise çalan hırsız kamerada #2

    Esenyurt ta 3 gün boyunca aynı mağazadan elbise çalan hırsız kamerada #3

    Esenyurt ta 3 gün boyunca aynı mağazadan elbise çalan hırsız kamerada #4

    Esenyurt ta 3 gün boyunca aynı mağazadan elbise çalan hırsız kamerada #5


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