Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin lira değerinde telefon hırsızlığı yapan şüphelilerden ikisi tutuklanırken, telefonların çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir teknoloji mağazasına gelen şüpheliler mağazanın kapısını açarak içeri girdi.

Şüpheliler mağazanın içerisinden 3 milyon 100 bin lira değerindeki telefonları çantalara koyarak olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda mağaza sahibi iş yerine geldiğinde durumu fark etti. Polis ekiplerin haber verilmesiyle olayla ilgili çalışma başlatıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Mazlum Y. (22) ve Aziz Ç. (24) olduğunu tespit etti.

Ekipler, adreslerini belirledikleri 2 şüpheliyi baskınlarla yakalayarak gözaltına aldı.

Esenyurt'ta 3 milyon liralık cep telefonu hırsızlığı ViDEO

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Mazlum Y.'nin 18 adet ve Aziz Ç.'nin ise 4 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mazlum Y. ve Aziz Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

















