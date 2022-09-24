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    Esenyurt'ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı

    Yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 4 kadın, girdikleri sitedeki dairelerden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Kadınların binaya girişi, kameraya yansıdı.
    • 24.09.2022 - 10:11
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    Esenyurt'ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı

    Geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir siteye yabancı uyruklu 4 kadın girdi.

    Bir site sakininin yanında yürüyerek kapıyı geçen ve asansörle 14'üncü kata çıkan kadınlar, kimsenin olmadığını anladıkları daireye girdi.

    Bu daireden yaklaşık 500 bin lira değerinde zihniyet eşyası çalan kadınlar, rahat tavırlarla binayı terk etti.

    Ev sahibi fark etti

    Geldiklerinde hırsızlığı fark eden ev sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Site görevlisi Serdal Yiğit, "Bir apartman sakinin binaya girmesi ile yabancı uyruklu 4 kadın arkasından girmiş. Asansöre binen kadınlar 14'üncü kata çıkarak bir daireye girmişler. Bu evden yaklaşık değeri 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışmışlar. Görüntüleri izlediğimde hırsızların kadın olması beni şaşırttı. Çok rahat bir şekilde girip çıkıyorlar binaya. Kadın olduğu içinde biz de şüphelenmedik." dedi.

    Şüpheli 4 kadının binaya girişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı VİDEO

    Esenyurt ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı #1

    Esenyurt ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı #2

    Esenyurt ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı #3

    Esenyurt ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı #4

    Esenyurt ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı #5

    Esenyurt ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı #6

    Esenyurt ta 4 kadın, 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı #7


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