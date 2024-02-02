Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın: 12 kişi kurtarıldı İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 12 vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA

Saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Bulut Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarılan 12 kişiden 9'u hastaneye kaldırıldı

Binada mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 12 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile tahliye edilirken dumandan etkilenen 9 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, yoğun çabalarla söndürüldü

Tedbir amacıyla sokak güvenlik şeridi ile kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılırken yangın anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)