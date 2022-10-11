Esenyurt'ta 57 Suriyeli ülkelerine döndü

Gönüllü geri dönüş kapsamında Esenyurt'ta yaşayan 57 Suriyeli bugün otobüsle ülkelerine döndü.

Esenyurt Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı 'Gönüllü Geri Dönüş Projesi' kapsamında sığınmacıların ülkelerine yol ücreti ödemeden dönmeleri sağlanıyor.

Proje kapsamında bugün 35’i çocuk 57 Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı.

Belediyeye ait otobüse binen Suriyeliler, komşuları tarafından uğurlandı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşü sürüyor

Komşularından bazılarının gözyaşları ile veda ettiği gözlendi.

Proje kapsamında şu ana kadar 3 bin 457 kişinin ülkesine döndüğü öğrenildi.

Ülkesine dönen Suriyeli Ahmet Araj, "Türkiye çok güzel bir ülke ama, insan ülkesini daha çok seviyor. Gitmekte kararsızdım, belki daha sonra geri gelebilirim" dedi.

"Doğru olan memleketlerine dönmeleri"

DHA'nın aktardığına göre Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, "Her insanın kendi ülkesinde, doğduğu topraklarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Mecburi sebeplerden dolayı ülkemize gelmişlerdi. Tabi kolay değil burada tutunmak, iş bulabilmek, çalışabilmek. Doğru olan, memleketlerine dönmeleri. Biz de doğru olduğunu düşündüğümüz bir projeyi gerçekleştiriyoruz" dedi.