Esenyurt'ta 6 yaşındaki Hiranur okulda fenalaştı: Hayatını kaybetti Epilepsi hastası küçük Hiranur, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haberi alan acılı baba, hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 6 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hiranur Dinç, okul bahçesinde fenalaştı.

Ardından Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada kalbi duran Hiranur, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Hayatını kaybetti

Ailesi daha sonra Hiranur’un Esenyurt’taki başka bir özel hastaneye sevk edilmesini istedi.

Esenyurt'taki özel hastaneye gittikleri sırada ise küçük kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Camlara saldırdı

Haberi alan acılı baba, hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.