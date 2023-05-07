Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğun eline demir çubuk saplandı Kapıya tırmanırken kayarak eline demir çubuk saplanan 9 yaşındaki çocuk, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

DHA

Yaramazlığın sonu kötü bitti…

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi’ndeki evinin önünde oynayan 9 yaşındaki Miraç Hamza B., demir bahçe kapısına tırmandı.

Ok gibi saplandı

Bir anlık dengesizlikle kayan Miraç’ın eline demir çubuk ok gibi saplandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine Avcılar itfaiyesinden bir ekip, bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiyeciler, önce çocuğu sakinleştirdi ardından da ani hareket etmemesi için tedbir aldı.

Spiral ile demir çubuk kesildi

Durumu değerlendiren ekipler, Miraç Hamza B.'nin eline saplanan demir çubuğun spiral makinesi ile kesilmesine karar verdi.

Spiral ile yapılan çalışma sırasında Miraç Hamza B.'nin çıkan kıvılcımlardan etkilenmemesi için bir itfaiye eri kabanını çıkararak ona sardı.

İtfaiye eri kucağında Miraç Hamza B.'yi tutarken, spiral ile demir çubuk kesildi.

Durumu iyi

Kurtarıldıktan sonra ambulansa taşınan Miraç Hamza B., Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Miraç Hamza B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.