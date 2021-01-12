Esenyurt'ta 95 yaşındaki Fidan Kaya'yı dövüp kolundaki 3 bileziği gasbederek kaçan şüpheliler, ekiplerinin 73 güvenlik kamerasındaki 150 saati aşan kayıtları incelemesi sonucu yakalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde 31 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 95 yaşındaki Fidan Kaya'nın oturduğu eve gelen 40 yaşlarındaki 1'i kadın 2 kişi, belediyeden yardım getirdiklerini söyledi.

Ellerindekileri poşetleri mutfağa bırakacaklarını söylemeleri üzerine de yaşlı kadın, onları içeri aldı.

Şüpheliler yaşlı kadın ile sohbet ederek birlikte gittikleri mutfakta, kolundaki 3 bileziği çıkarmasını istedi.

3 BİLEZİĞİ ZORLA ALIP SAHTESİNİ BIRAKTILAR

Direnen Fidan Kaya'nın boğazını sıkıp döven şüpheliler, yanlarında getirdikleri sahte 3 burma bileziği bırakarak, "Bizi yanlış anladın." diyerek hızla uzaklaştı.

Aldığı darbelerle yüzünde, kolunda morluklar bulunan kadın, balkona çıkarak çevrede bulunan ve daha sonra şüphelilerle iş birliği yaptığı belirlenen esnaf Naci B.'den yardım istedi.

112 görevlileri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kadından elde edilen bilgiler üzerine kapsamlı soruşturma başlattı.

73 KAMERA KAYDI KARE KARE İNCELENDİ

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaşlı kadının verdiği bilgiler üzerine şüphelilerin geldikleri ve ayrıldıkları saatlerdeki sokakta bulunan tüm hareketliliği değerlendirmek için 15 kilometrelik alandaki iş yerleri ve binaların güvenlik kamera kayıtlarının kopyalarını topladı.

Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadını gasbedenler yakalandı VİDEO

73 ayrı güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 150 saatlik görüntü kaydı, görevliler tarafından kare kare incelendi.

Şüphelilerin, evden ayrıldıktan sonra Esenyurt Meydanı'nda bir süre dolaşıp altın bilezikleri bozdurmaya çalıştığı, bunları bozdurduktan sonra bir giyim mağazasında alışveriş yaptıktan sonra taksiye bindikleri, taksinin plakasından da Gaziosmanpaşa'ya gittikleri tespit edildi.

EVE BASKIN YAPILDI

Polis, şüphelilerin kiraladıkları eve baskın yaptı. Evde gasp sırasında üzerlerinde giydikleri kıyafetlerin yanı sıra evde 'rambo' tipi olarak nitelendirilen bir bıçak ve bozdurulan altın bilezikten kalan paranın bir bölümü bulundu.

Şüphelilerden Mehmet A.'nın, Çorum'da işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 6 ay önce tahliye edildiği belirlendi. Kuyumcu da iki şüpheliden satın aldığı bilezikleri erittiğini söyledi.

MARKET SAHİBİ YARDIM ETTİ

Sibel A. ifadesinde, Fidan Kaya'nın altın bileziklerinin gasbedilmesi olayında yaşlı kadının evinin altında dükkanı bulunan market sahibinin kendilerini yönlendirdiğini, gasp olayını kayınbiraderi ile birlikte yaptıklarını, bileziklerin bozdurulmasından elde ettikleri paranın bir bölümünü market sahibi Naci B'ye verdiklerini, bir bölümünü harcadıklarını anlattı.

3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



























