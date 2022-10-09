İki aile arasında evde başlayan tartışma sokağa taşınca, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki bir evde, dün akşam saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sokağa taştı…

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Karşılıklı ateş ettiler

İHA’nın haberine göre; taraflar birbirlerine silah çekti.

Karşılıklı ateş edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt’ta ailelerin sokak ortasındaki silahlı kavgası kamerada



Olay anları kamerada

Yaşan kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.