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    Esenyurt’ta ailelerin sokak ortasındaki silahlı kavgası kamerada

    İki aile arasında evde başlayan tartışma sokağa taşınca, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 09.10.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 11:22
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    Esenyurt’ta ailelerin sokak ortasındaki silahlı kavgası kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki bir evde, dün akşam saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sokağa taştı…

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Karşılıklı ateş ettiler

    İHA’nın haberine göre; taraflar birbirlerine silah çekti.

    Karşılıklı ateş edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Esenyurt’ta ailelerin sokak ortasındaki silahlı kavgası kamerada 

    Olay anları kamerada

    Yaşan kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

    Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Esenyurt’ta ailelerin sokak ortasındaki silahlı kavgası kamerada #1

    Esenyurt’ta ailelerin sokak ortasındaki silahlı kavgası kamerada #2


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