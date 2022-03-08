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    Esenyurt'ta akaryakıt istasyonuna park edilen minibüs yandı

    Avcılar'dan Esenyurt'a hareket eden minibüs, akaryakıt almak için park edildiği sırada yanmaya başladı. Ekiplerce söndürülen yangının elektrik aksının arızalanmasından oluştuğu belirtildi.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 10:24
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    Esenyurt'ta akaryakıt istasyonuna park edilen minibüs yandı

    Esenyurt'a Avcılar'dan gelen 34 M 4857 plakalı hatlı minibüs, akaryakıt istasyonundaki pompaların bulunduğu alana yakın bölgede park edildi.

    Sürücüsünün park ettiği minibüsün motor bölümünden önce dumanlar, ardından alevler yükseldi.

    DİĞER MİNİBÜSÜN YANMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI

    Bu sırada hemen yanında bulunan bir minibüsün de yangında zarar göreceğini fark eden sürücü, hemen direksiyon başına geçerek aracını uzaklaştırdı.

    İTFAİYE MÜDAHALESİ

    İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine Avcılar İtfaiyesi ekibi kısa sürede gelerek ön tarafı alevler içerisinde kalan minibüsteki yangını söndürdü.

    YANGIN ELEKTRİK AKSINDAN KAYNAKLANDI

    Paniğe neden olan yangın sonucu araçta hasar meydana geldi. Yangının minibüsün elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

    Esenyurt ta akaryakıt istasyonuna park edilen minibüs yandı #1

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