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- Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı
Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı
Akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir şahıs, bağırarak elindeki bıçakla etrafa saldırdı. Şahıs çevredekiler tarafından linç edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 02.11.2022 - 14:30
- Güncelleme : 02.11.2022 - 15:15
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi’nde dün akşam saatlerinde akli dengesi yerinde olmayan şahıs, üzerini çıkarıp bağırmaya başladı.
Uyarı levha direğine zarar veren şahıs, daha sonra eline aldığı bıçakla etrafa saldırdı.
Linç edildi
Bir kişiyi bıçakla kovalayan saldırgan daha sonra çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale geldi.
İHA’nın haberine göre yere düşen saldırgan, çevredekiler tarafından linç edildi.
Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı VİDEO
Korku dolu anlar kamerada
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.