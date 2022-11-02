Petrol
94.87
0.23%
Euro
18.4303
0.39%
Dolar
18.6211
0.19%
Altın
991.74
0.66%
Borsa
4092
0.91%
Bitcoin
385.083
-0.04%
BTXN Coin
10.18
-1.92%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı

    Akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir şahıs, bağırarak elindeki bıçakla etrafa saldırdı. Şahıs çevredekiler tarafından linç edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 02.11.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi’nde dün akşam saatlerinde akli dengesi yerinde olmayan şahıs, üzerini çıkarıp bağırmaya başladı.

    Uyarı levha direğine zarar veren şahıs, daha sonra eline aldığı bıçakla etrafa saldırdı.

    Linç edildi

    Bir kişiyi bıçakla kovalayan saldırgan daha sonra çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale geldi.

    İHA’nın haberine göre yere düşen saldırgan, çevredekiler tarafından linç edildi.

    Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı VİDEO

    Korku dolu anlar kamerada

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı #1

    Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı #2


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    '2022'de turizm gelir hedefi 44 milyar dolar'
    Ekonomi

    '2022'de turizm gelir hedefi 44 milyar dolar'

    Hulusi Akar, Ukraynalı bakanlarla görüştü
    Gündem

    Hulusi Akar, Ukraynalı bakanlarla görüştü

    Görüş Bildir