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Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı

Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla etrafa saldırdı

Akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir şahıs, bağırarak elindeki bıçakla etrafa saldırdı. Şahıs çevredekiler tarafından linç edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.