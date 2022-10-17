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    Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kamerada

    Borcu bulunan adamın kapısına dayanan ve tehditler savuran 4 kişilik grup, mahalleyi karıştırdı. Silahların da konuştuğu kavga kameraya yansıdı.
    • 17.10.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:19
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    Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir grup şahıs, ellerinde bıçak ve silahlarla, alacaklısı oldukları adamın Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki evine gitti.

    Şahıslardan biri, eve çıkarak adamdan borcunu istedi ancak olumsuz cevap aldı.

    Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

    Otomobilin camları indi

    Tartışma sokağa taşarken, borçlu olan şahsın ağabeyi, evinin balkonundan karşı tarafın otomobiline ateş açtı.

    Kavgada otomobilin camlarının kırıldığı öğrenilirken, sıkılan kurşunlardan biri sokaktaki pencereye isabet etti.

    Olay sonrası şahıslar kayıplara karışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.

    Kavga ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

    Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kamerada ViDEO

    “Bıçakla gelmişler ve tehdit etmişler”

    Şahıslardan birinin yakını olan Mahmut Cesur, olanı biteni İHA’ya anlattı.

    Cesur, “4 kişi, arabayla sokağa gelmişlerdi. Benim damadım da ‘Ağabey, siz gidin ve ben sizin paranızı göndereyim’ demiş. Ben o sırada kahvehanedeydim. Sokaktaki komşum beni aradı ve sokakta kavga olduğunu söyledi. Arabanın camını kırmışlar, lastiğini patlatmışlar. Şahıslar kaçıp gitmişler. Karşı tarafta yaralanma durumu var mı bilmiyorum ama biz de yok. Bir komşumuzun camına mermi isabet etmiş. Sokağa silahla gelmişler. Ellerinde bıçakla gelmişler ve tehdit etmişler. Bir kişinin elinde bıçak, diğerlerinde ise silah varmış.” dedi.

    Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kamerada #1


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