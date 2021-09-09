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    Esenyurt'ta aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü

    Aldığı telefonu iade etmek için buluştuğu şahısla çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu genç, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:06
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    Esenyurt'ta aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü

    İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz salı günü bir kişiden telefon alan yabancı uyruklu Romeo E., telefonun bozuk çıkması üzerine satın aldığı kişi ile irtibata geçti.

    Akşam saatlerinde tekrar buluşan şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı. Telefonu verdiği iddia edilen şahıs, tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği bıçak ile Romeo E.'yi göğsünden bıçakladı.

    ÇOK KAN KAYBETTİ

    Bıçaklanmanın etkisiyle şoka giren genç, yanındaki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçmaya başladı. Aşırı kan kaybeden Romeo E. taksiye binmek için ana caddeye çıktı ancak dayanamayıp yere yığıldı.

    Kanlar içinde bir kişinin yerde yattığını gören esnaf, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    Esenyurt ta aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aşırı kan kaybeden  genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Polis, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, tedavi altına alınan Romeo E. ise hayatını kaybetti.

    Gencin son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'ta aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü VİDEO

    Esenyurt ta aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü #2

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