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- Esenyurt'ta aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü
Esenyurt'ta aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü
- İHA
- 09.09.2021 - 09:33
- Güncelleme : 09.09.2021 - 10:06
İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz salı günü bir kişiden telefon alan yabancı uyruklu Romeo E., telefonun bozuk çıkması üzerine satın aldığı kişi ile irtibata geçti.
Akşam saatlerinde tekrar buluşan şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı. Telefonu verdiği iddia edilen şahıs, tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği bıçak ile Romeo E.'yi göğsünden bıçakladı.
ÇOK KAN KAYBETTİ
Bıçaklanmanın etkisiyle şoka giren genç, yanındaki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçmaya başladı. Aşırı kan kaybeden Romeo E. taksiye binmek için ana caddeye çıktı ancak dayanamayıp yere yığıldı.
Kanlar içinde bir kişinin yerde yattığını gören esnaf, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aşırı kan kaybeden genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Polis, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, tedavi altına alınan Romeo E. ise hayatını kaybetti.
Gencin son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt'ta aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü VİDEO