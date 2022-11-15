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    Esenyurt'ta Aleyna'ya çarpan alkollü sürücü tutuklandı

    Metrobüs çıkışında genç kıza çarparak ağır yaralanmasına sebep olan alkollü sürücü, tutuklama kararının ardından teslim oldu. İlk duruşmasında tutuklanan sürücü cezaevine gönderildi.
    • 15.11.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:30
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    Esenyurt'ta Aleyna'ya çarpan alkollü sürücü tutuklandı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde arkadaşıyla görüşerek eve dönmeye çalışan Aleyna Nur Gökçe'ye, alkollü sürücü çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza sonrasında 35 yaşındaki Sezer H.'nin adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterilmişti.

    Tutuklama kararı verildi

    Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti.

    Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da hazırladığı itiraz dosyasını Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, Sezer H. için tutuklama kararı verildi.

    Esenyurt ta Aleyna ya çarpan alkollü sürücü tutuklandı #1

    Sürücü tutuklandı

    Karar üzerine Sezer H., dün gece Büyükçekmece Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne avukatı ile giderek teslim olduktan sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

    Sezer H. ilk ifadesinin alınması ardından tutuklandı.

    Esenyurt ta Aleyna ya çarpan alkollü sürücü tutuklandı #2

    "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık"

    DHA'nın haberine göre, bu arada halen yoğun bakımda ölüm ile yaşam arasında mücadele veren Aleyna Nur Gökçe'nin, olaydan birkaç saniye önce yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı tweet'te "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık." diye yazdığı görüldü.

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