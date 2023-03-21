Esenyurt'ta alkollü sürücüden polise: Üniformanı çıkart geç karşıma Trafik polislerince yapılan denetime takılan alkollü sürücü, bir süre kaçtıktan sonra yakalandı. Ekiplere zorluk çıkaran şahıs, polisleri boks maçına davet etti.

Alkollü sürücüler, denetimlerde kendilerini ele veriyor.

Geç saatlerde yurt genelinde düzenlenen denetimlerde, kural ihlali yaparak tehlikeye davetiye çıkaran sürücüler tek tek tespit ediliyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

Dur ihtarına uymadı

Esenyurt ilçesinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen bir şahıs polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Ekiplerin “Dur” ihtarına uymayan şahıs, aracıyla kaçtı.

"Üniformanı çıkart geç karşıma"

Kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanan şahıs bu seferde polislere güçlük çıkardı.

Ters kelepçeli bir şekilde gözaltına alınan şahıs bu seferde “Komiserim beni bir bırakın ben terörist değilim, şu üniformanı çıkart geç karşıma. Ben 7 senelik lisanslı boksörüm.” diyerek polisleri boks maçına davet etti.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.