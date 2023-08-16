Esenyurt'ta altın dolandırıcısı, polis rolüyle 5 kilogram altını çaldı

DHA

Dolandırıcılar türlü türlü yöntemler kullanmayı sürdürüyor.

Esenyurt’ta 3 Ağustos Perşembe günü polise başvuran Ali A.N., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.

Ali A.N. ifadesinde şunları söyledi:

Beni telefonla aradılar. Önce polis olduğunu söyleyip sonra savcı olduğunu söyleyen bir kişiyle konuşturdular. Adımın sahte altın soruşturmasına karıştığını söyleyip, temize çıkmam için evde bulunan tüm altınları kendilerine teslim etmemi istediler. Altınları kontrol edip bana geri vereceklerdi. Ben de söyleneni yaptım. Altınları gelen kişiye teslim ettim. Ancak beni bir daha aramayınca dolandırıldığımı anladım.