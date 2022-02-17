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Esenyurt'ta altmışlı yaşlardaki adamı ölüm kaldırımda yakaladı

Esenyurt'ta altmışlı yaşlardaki adamı ölüm kaldırımda yakaladı

Yolda yürüdüğü sırada fenalaşarak yere düşen adamın, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Ölüme ise kalp krizinin neden olduğu düşünülüyor.