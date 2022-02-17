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- Esenyurt'ta altmışlı yaşlardaki adamı ölüm kaldırımda yakaladı
Esenyurt'ta altmışlı yaşlardaki adamı ölüm kaldırımda yakaladı
Yolda yürüdüğü sırada fenalaşarak yere düşen adamın, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Ölüme ise kalp krizinin neden olduğu düşünülüyor.
- İHA
- 17.02.2022 - 12:55
- Güncelleme : 17.02.2022 - 12:57
Esenyurt'ta yolda yürüyen altmışlı yaşlardaki adam fenalaştı.
Aniden yere yığılan adamı gören vatandaş ise ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
YOLDA YÜRÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgede devriye gezerken durumu gören polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak emniyet şeridi çekti.
ÖLÜM SEBEBİ: KALP KRİZİ
Ölen adamın kimliği açıklanmazken, cenazesinin inceleme ardından morga kaldırılacağı öğrenildi.
Öte yandan yaşlı adamın, kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.