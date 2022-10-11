Esenyurt'ta anne ve kızına çarpan sürücü dayak yedi

Esenyurt'ta anne ve kızına çarpan sürücü dayak yedi

Seyir halinde iken yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarpan sürücü, yoluna devam etti. Duruma öfkelenen çevre esnafı, sürücüyü araçtan indirerek tekme tokat darbetti.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan kazada sürücünün umursamaz tavrı vatandaşı çileden çıkardı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ilerleyen sürücü, yol kenarındaki anne ve kızına çarptı.

Anne ve kızına çarptı, yoluna devam etti

Kaza sonrasında bir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, çevre esnaftan kaçamadı.

Esnaf darbetti

Esnaflar tarafından araçtan indirilen sürücü, yaralı anne kız ve esnaf tarafından tekme tokat dayak yedi.

O anlar kamerada

Hırsını alamayan bir vatandaş ise yayalara çarpan aracın camını yumruklarken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta anne ve kızına çarpan sürücü dayak yedi VİDEO