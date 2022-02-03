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Esenyurt'ta arabanın aynalarını çaldılar
Park halindeki otomobilin yanına yaklaşan şüphelilerden biri, aracın 2 aynasını da çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.
- DHA
- 03.02.2022 - 13:13
- Güncelleme : 03.02.2022 - 14:47
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayında iki şüpheli, gözlerine kestirdikleri otomobilin yanına geldi.
ARACIN AYNALARINI SÖKÜP KAÇTI
Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sitenin önünde park halindeki otomobilin yanına gelerek 2 aynayı söküp, uzaklaştı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
İş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili polis, harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta arabanın aynalarını çaldılar VİDEO