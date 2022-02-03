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    Esenyurt'ta arabanın aynalarını çaldılar

    Park halindeki otomobilin yanına yaklaşan şüphelilerden biri, aracın 2 aynasını da çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 14:47
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    Esenyurt'ta arabanın aynalarını çaldılar

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayında iki şüpheli, gözlerine kestirdikleri otomobilin yanına geldi.

    ARACIN AYNALARINI SÖKÜP KAÇTI

    Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sitenin önünde park halindeki otomobilin yanına gelerek 2 aynayı söküp, uzaklaştı.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    İş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili polis, harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt'ta arabanın aynalarını çaldılar VİDEO

    Esenyurt ta arabanın aynalarını çaldılar #1

    Esenyurt ta arabanın aynalarını çaldılar #2

    Esenyurt ta arabanın aynalarını çaldılar #3

    Esenyurt ta arabanın aynalarını çaldılar #4


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