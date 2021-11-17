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    Esenyurt'ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi

    Aracıyla siteye girmek isteyen servis sürücüsü, motosiklete çarptı. Duruma kızan şoför, yanlış park edilmiş motosikleti tekmeyle devirdi.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 12:43
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    Esenyurt'ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi

    İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir siteye giriş yapmak isteyen servis şoförü, yanlış park edilmiş motosiklete aracıyla sürttü.

    ÖFKELENİP MOTOSİKLETİ DEVİRDİ

    Araçtan inen şoför, öfkelenerek motosiklete tekme atıp, devirdi. Şoför, daha sonra aracına binip, olay yerinden uzaklaştı.

    Servis şoförünün ardından olay yerine gelen motosiklet sahibi ise arkasından koştu.

    O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi

     

    Esenyurt ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi #1


    Esenyurt ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi #2

    Esenyurt ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi #3

    Esenyurt ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi #4

    Esenyurt ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi #5

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