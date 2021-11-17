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- Esenyurt'ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi
Esenyurt'ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi
Aracıyla siteye girmek isteyen servis sürücüsü, motosiklete çarptı. Duruma kızan şoför, yanlış park edilmiş motosikleti tekmeyle devirdi.
- DHA
- 17.11.2021 - 12:34
- Güncelleme : 17.11.2021 - 12:43
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir siteye giriş yapmak isteyen servis şoförü, yanlış park edilmiş motosiklete aracıyla sürttü.
ÖFKELENİP MOTOSİKLETİ DEVİRDİ
Araçtan inen şoför, öfkelenerek motosiklete tekme atıp, devirdi. Şoför, daha sonra aracına binip, olay yerinden uzaklaştı.
Servis şoförünün ardından olay yerine gelen motosiklet sahibi ise arkasından koştu.
O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta aracına sürttü diye motosikleti tekmeledi