Esenyurt'ta araçtan havaya ateş etti Esenyurt'ta seyir halindeki araçtan silahla bir şarjör boşaltan şahıs, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA Sosyal medyada paylaşım yapmak için gençler tehlikeli şeyleri denemekten çekinmiyor. Beğeni uğruna insanların canını hiçe sayanların sayıları her geçen gün artıyor. Verilen cezaların hafif olması da bu durumların sonunu getirmiyor. Bunun son örneği ise İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşandı. Balıkyolu Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde otomobilinde seyir halindeyken eline aldığı silahla aracın açılır tavanından havaya defalarca ateş etti. Şarjörü boşalttı Çevredeki binalarda yaşayan insanların canını hiçe sayan şahıs şarjörü bitene kadar ateş etmeye devam ederken, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.