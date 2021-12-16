Esenyurt'taki asansör sapığının ifadesi ortaya çıktı

Asansörde genç kadına tecavüz girişiminde bulunan A.A., savcılıkta verdiği ifadesinde "Şeytana uydum, çok pişmanım" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta 16 yaşındaki yabancı uyruklu A.A., bir rezidansın asansörüne binen kadına tecavüz girişiminde bulunmuştu.

Yaşanan çirkin olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şikayet üzerine sapığı gözaltına alarak tutukladı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak, yabancı uyruklu saldırgan A.A.’nın savcılıkta verdiği ifadeye ulaştı.

Esenyurt'ta asansörde akıl almaz tecavüz girişimi

"OLAYDAKİ GÖRÜNTÜLERDE YER ALAN KİŞİ BENİM"

A.A. ifadesinde şunları söyledi:

"Hakkımdaki suçlamayı anladım. 2016 yılından beri İstanbul Esenyurt’ta annem ve 4 kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Burada bir tavukçuda çalışıyorum. Olaydaki görüntüde yer alan kişi benim. Sitede daha önce 2 yıl kadar kaldım. Şimdi arkadaşlarım kalıyor. Arkadaşım bana otoparkta bulunan bisikletinin kilit anahtarını verdi.

"ŞEYTANA UYDUM, PİŞMANIM"

Onu almak için otoparka indim. Daha sonra site içinde tanımadığım bir kadın gördüm. Peşinden gittim, şeytana uydum. Önce kadın asansöre bindi sonra ben. Bana izlettiğiniz görüntüdeki gibi kadına saldırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Yere düşürdüm. Şeytana uydum pişmanım."