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    Esenyurt'ta aşırı sürat kaza getirdi: 7 yaralı

    Aşırı hızla viraja giriş yaptığı belirlenen servis aracı, ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada işçilerle toplam 7 kişi yarlandı.
    • 09.05.2022 - 11:26
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    Esenyurt'ta aşırı sürat kaza getirdi: 7 yaralı

    İstanbul Esenyurt'ta viraja hızlı giriş yapan İlhan G. idaresindeki 34 LPG 731 plakalı servis aracı kaza geçirdi.

    Servis aracıyla 34 HS 3045 plakalı hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, ağır hasar oluştu.

    Kazada 7 kişi yaralandı

    Kaza anında araçların içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler adrese yöneldi.

    İHA'nın haberine göre,  olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    "Servis aracını fark etmiş ancak çok süratli olduğu için duramamış"

    Olayda işçileri yaralanan Adnan Demirel “Aldığımız bilgilere göre, aracın çok süratli geldiği söyleniyor. Servis aracını fark etmiş ancak çok süratli olduğu için duramamış ve neye uğradığını şaşırmış. Yaralılarımız var ve şu an onların tedavileri sürüyor. Daha sonra gelişmeleri kontrol edeceğiz. Araçların ikisinin de ağır hasar aldığını düşünüyoruz” dedi.

    Esenyurt ta aşırı sürat kaza getirdi: 7 yaralı #1

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