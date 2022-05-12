Esenyurt'ta AVM önünde arkadaşını beklerken saldırıya uğradı

İlçedeki alışveriş merkezi bölgesinde arkadaşını bekleyen kişi, bir anda silahlı saldırıya uğradı. Şahıs kanlar içinde kalırken, saldırgan ise bölgeden kaçtı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan AVM'nin civarında arkadaşını bekleyen şahıs, silahlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre, şahıs ayağından yaralanırken seken mermiler yol kenarında bekleyen bir simitçinin eşyalarına isabet etti.

Saldırgan gözden kayboldu

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı.

Polise ilk ifadesinde kimin kendisine saldırdığını bilmediğini söyleyen şahısın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken ekipler şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı.

"Meyve suyu patladı sandım"

Yaşanan anları anlatan Simitçi, “Ses geldi ben meyve suyu patladı sandım ayağıma bir şey geldi. Baktım ileriye doğru 2 kişi kaçıyor. Az kalsın bana geliyordu mermiler” dedi.