Esenyurt’ta balkondan çevreye rahatsızlık veren şahıs gözaltına alındı Lüks sitenin balkonundan etrafa bağırarak aşağıya eşya atan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde 14 katlı lüks sitenin 4. katındaki balkonundan zemin katta bulunan işyeri çalışanları ile bilinmeyen nedenle tartışan bir şahıs, evindeki eşyaları aşağı doğru atmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bornoz giyip geri geldi

Balkonda üstsüz şekilde bağırmaya devam eden şahıs, bir süre sonra içeri girip bornoz ve şapka ile geri döndü.

Gözaltına alındı

Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

O anlar kameralara yansıdı

Şahsın balkondaki garip hareketleri ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.