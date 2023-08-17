İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde 14 katlı lüks sitenin 4. katındaki balkonundan zemin katta bulunan işyeri çalışanları ile bilinmeyen nedenle tartışan bir şahıs, evindeki eşyaları aşağı doğru atmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bornoz giyip geri geldi
Balkonda üstsüz şekilde bağırmaya devam eden şahıs, bir süre sonra içeri girip bornoz ve şapka ile geri döndü.
Gözaltına alındı
Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı ve karakola götürüldü.
O anlar kameralara yansıdı
Şahsın balkondaki garip hareketleri ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.