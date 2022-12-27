Balkonuna ses sistemi kurup yüksek sesli müzik çalan şahıs, mahallenin şikayet üzerine güçlükle gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde, evinin balkonuna ses sistemi kuran bir şahıs, gece gündüz yüksek seste müzik çalıp çevreye rahatsızlık verince devreye şikayet üzerine polis ekipleri girdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına almakta güçlük çekti. Yere yatırılıp sakinleştirilen şahıs, ters kelepçe takılarak karakola götürülmek üzere araca bindirildi.

Evine döndü, yine müzik açtı

İHA’nın haberine göre; ifadesi alındıktan sonra evine dönen şahıs, ertesi sabah aynı şekilde balkonundan yüksek sesli müzik çalmaya devam etti.

Polis aracına taşındı

Şikayet üzerine polis ekipleri, bir kez daha şahsın evine gitti. Yine polislere direnen şahıs, bu sefer de taşınarak ekip aracına bindirildi.

Ses sistemi parçalandı

Şüphelinin kullandığı ses sisteminin ise sokak sakinleri ile şahıs arasında çıkan bir tartışma sırasında parçalandığı öğrenildi. Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt’ta balkonundan müzik çalan şahıs güçlükle gözaltına alındı VİDEO



“Gece ya da gündüz hep aynı ve artık alıştık”

Çevre sakinlerinden Poyraz İlhan, “Evet şahıs bu sokakta oturuyor ve çaldığı şarkıları duyuyoruz. Bazen ilahi dinletiyor bazen eski şarkılardan açıyor. Kullandığı ses sisteminin parçaları da burada çünkü dün kırılmıştı. Gece ya da gündüz hep aynı ve artık alıştık. Zihinsel problemleri olmasının ve alkol içmesinin etkisiyle gece şarkıları çalıyor. Bazen de saçma sapan şeyler söylüyor. Biz buna bir tepki göstermedik çünkü bunu artık normal karşılıyoruz. Bazen şarkı istediğimiz oluyor. ‘Tamam, çalarım’ diyor. Her gece son ses ile şarkıları açar ya polis gelip zorla alıp götürür ya da kimse sesini çıkarmaz. Bazı insanlar bundan rahatsız olabiliyor ama hastalık yani yapacak bir şey yok. Biz memnunuz. En azından müzik dinliyoruz.” dedi.