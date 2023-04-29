Esenyurt'ta baltalı damada bu kez karşı taraf saldırdı Geçtiğimiz yıl aralık ayında anlaşmazlık yaşadığı eşinin evine gelerek babasının minibüsünü baltayla parçalayan adam ve ailesi, saldırıya uğradı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Türkiye onu, “baltalı damat” olarak tanıdı…

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 4 yıl önce kaçarak evlenen Aşkın Yassıtepe ile eşi Semra Yassıtepe arasında geçen yıl sorunlar yaşandı.

Semra Yassıtepe, eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evine geri döndü.

Barışmaya gitti, 60 bin lira istendi

Aşkın Yassıtepe ise geçtiğimiz aralık ayında kayınpederinin evine gelerek minibüsünü baltayla parçaladı.

O günden bu yana ayrı yaşayan çiftten Semra Yassıtepe de, Ramazan Bayramı'nda iddiaya göre eşine barışmak için mesaj attı.

Mesaja karşılık ailesiyle ile Düzce'den Esenyurt'ta eşini almaya gelen Aşkın Yassıtepe, ailenin kendisinden 60 bin lira istediğini öne sürdü.

Yolu kesip, annesini bıçakladılar

Bunun üzerine şikayetçi olan Aşkın Yassıtepe ve ailesinin yolu, polis merkezinden çıktıkları sırada minibüsle kesildi.

Geçen pazartesi çıkan kavgada Aşkın Yassıtepe'nin annesi, bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayla ilgili Gökhan K. Ve Müslüm K. tutuklandı.

"En ağır cezayı almalarını istiyorum"

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı ile ilgili konuşan Aşkın Yassıtepe, şunları söyledi: