Esenyurt'ta baltalı damada bu kez karşı taraf saldırdı

Türkiye onu, “baltalı damat” olarak tanıdı…
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 4 yıl önce kaçarak evlenen Aşkın Yassıtepe ile eşi Semra Yassıtepe arasında geçen yıl sorunlar yaşandı.
Semra Yassıtepe, eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evine geri döndü.
Barışmaya gitti, 60 bin lira istendi
Aşkın Yassıtepe ise geçtiğimiz aralık ayında kayınpederinin evine gelerek minibüsünü baltayla parçaladı.
O günden bu yana ayrı yaşayan çiftten Semra Yassıtepe de, Ramazan Bayramı'nda iddiaya göre eşine barışmak için mesaj attı.
Mesaja karşılık ailesiyle ile Düzce'den Esenyurt'ta eşini almaya gelen Aşkın Yassıtepe, ailenin kendisinden 60 bin lira istediğini öne sürdü.
Yolu kesip, annesini bıçakladılar
Bunun üzerine şikayetçi olan Aşkın Yassıtepe ve ailesinin yolu, polis merkezinden çıktıkları sırada minibüsle kesildi.
Geçen pazartesi çıkan kavgada Aşkın Yassıtepe'nin annesi, bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olayla ilgili Gökhan K. Ve Müslüm K. tutuklandı.
"En ağır cezayı almalarını istiyorum"
Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı ile ilgili konuşan Aşkın Yassıtepe, şunları söyledi:
İfade verdik, şikayetçi olduk. Tam çıkarken burada önümüzü kestiler. Ağabeyi Müslüm, direkt baltayla, keserle üzerimize geldi. Annesinde muşta var. Hakan diye bir kardeşleri var, annemi bıçakladı. Annem şu anda yoğun bakımda İnsanlık dışı bir şey. Bizi buraya öldürmeye gelmişler. Babasının elinde keser vardı. Oğullarına 'öldürün öldürün' diyordu. Hepsinden şikayetçiyim. Bir kadına nasıl bıçakla saldırabilirsin? Kadın hiçbir şey yapmadı. Vurmasın diye Gökhan'ı tutuyordu. Direkt soktu bıçağı. Kamu adına bunların en ağır cezayı almasını istiyorum.