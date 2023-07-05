Esenyurt'ta bebek arabalı kadınlara taciz! Çevredekiler tarafından yakalandı Bebek arabalı üç kadını takip ederek fotoğraflarını çeken adam, çevredekiler tarafından yakalanarak teslim edildiği güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde taciz vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Kaldırımda ilerleyen 3 bebek arabalı kadını arkadan takip eden yabancı uyruklu Salameh A., cep telefonu ile kadınlardan birinin fotoğraflarını çekti.

Durumu fark eden kadının arkadaşı hemen tepki gösterince Salameh A. yolun karşısına geçerek kaçmaya çalıştı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Kadınlardan biri ise şüphelinin peşinden giderek tepki gösterdi.

Tacize uğrayan kadın ise Salameh A.'nın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada çevrede bulunan kişiler kadına yardım ederek şüpheliyi yakaladılar.

Şüpheli serbest bırakıldı

Olay sırasında bölgede olan zabıta ekipleri Salameh A.'yı polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salameh A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Adam kadının fotoğraflarını çekmişti"

Şüpheliyi yakalayanlardan biri olan Kadir Kurttekin şöyle dedi:

Biz önce adamın kötü niyetli olduğunu anlamamıştık. Biz olay yerine gittiğimizde birisi telefondan fotoğrafları falan çektin diyor adama, kadının fotoğraflarını gösteriyor. Adam kadının fotoğraflarını çekmişti.

"Bebekli kadınlar yürürken arkalarında taciz etmiş"

Enis Kara şöyle konuştu: