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- Esenyurt'ta bebek arabalı kadınları hedef alan çocuk hırsız
Esenyurt'ta bebek arabalı kadınları hedef alan çocuk hırsız
Şebeke tarafından zorla hırsızlık yaptırılan "Altın çocuk" lakaplı hırsız, mağazadaki bebek arabalı kadınların çantalarını çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
- 19.06.2022 - 09:50
- Güncelleme : 19.06.2022 - 10:50
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çeşitli zamanlarda farklı mağazalara girerek hırsızlık yapan "Altın çocuk" lakaplı küçük çocuk, bebek arabalı kadınların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
İddiaya göre bir şebeke tarafından hırsızlığa zorlanan küçük çocuk, giyim mağazalarındaki bebek arabalı kadınları kendine hedef seçti.
Bebek arabalarına takılı çantaları çaldı
İlk etapta kadınların etrafında dolaşarak gözlem yapan küçük hırsız, ardından bebek arabalarında takılı çantaları çaldı.
Kayıplara karıştı
Yaşanan olayların ardından ise büyük bir rahatlık sergileyen çocuk, arkasına bakmadan kayıplara karıştı.
Kamerlara yansıdı
İHA'nın haberine göre; çocuğun hırsızlık yaptığı anlar mağazaların güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta bebek arabalı kadınları hedef alan çocuk hırsız ViDEO