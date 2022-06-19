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    Esenyurt'ta bebek arabalı kadınları hedef alan çocuk hırsız

    Şebeke tarafından zorla hırsızlık yaptırılan "Altın çocuk" lakaplı hırsız, mağazadaki bebek arabalı kadınların çantalarını çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 19.06.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 10:50
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    Esenyurt'ta bebek arabalı kadınları hedef alan çocuk hırsız

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çeşitli zamanlarda farklı mağazalara girerek  hırsızlık yapan "Altın çocuk" lakaplı küçük çocuk, bebek arabalı kadınların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    İddiaya göre bir şebeke tarafından hırsızlığa zorlanan küçük çocuk, giyim mağazalarındaki bebek arabalı kadınları kendine hedef seçti.

    Bebek arabalarına takılı çantaları çaldı

    İlk etapta kadınların etrafında dolaşarak gözlem yapan küçük hırsız, ardından bebek arabalarında takılı çantaları çaldı.

    Kayıplara karıştı

    Yaşanan olayların ardından ise büyük bir rahatlık sergileyen çocuk, arkasına bakmadan kayıplara karıştı.

    Kamerlara yansıdı

    İHA'nın haberine göre; çocuğun hırsızlık yaptığı anlar mağazaların güvenlik kameralarına yansıdı.

    Esenyurt'ta bebek arabalı kadınları hedef alan çocuk hırsız ViDEO

    Esenyurt ta bebek arabalı kadınları hedef alan çocuk hırsız #1


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