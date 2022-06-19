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Esenyurt'ta bebek arabalı kadınları hedef alan çocuk hırsız

Esenyurt'ta bebek arabalı kadınları hedef alan çocuk hırsız

Şebeke tarafından zorla hırsızlık yaptırılan "Altın çocuk" lakaplı hırsız, mağazadaki bebek arabalı kadınların çantalarını çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.