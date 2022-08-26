Esenyurt'ta yağış sonrası yine aynı mahalle ve aynı sokakta sel oldu. Ev su altında kalan daire sahibi ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında tartışma yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur yağışı etkili oldu.

Esenyurt'ta da etkili olan yağış nedeni ile ilçenin farklı noktalarında su baskınları meydana geldi.

Kuvvetli yağışta, Pınar Mahallesi'nde yine aynı noktada sel meydana geldi. Birçok iş yeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı.

Daire sahibinin tepkisiyle karşılaştı

İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Sel sonrası bölgeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a, mağdur olduğunu belirten daire sahibi tepki gösterdi.

Esenyurt'ta belediye başkanıyla evini su basan vatandaş arasında tartışma çıktı ViDEO

"Benim yüzümü hatırladınız mı?"

Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a "Benim yüzümü hatırladınız mı?" dedi.

DHA'nın aktardığına göre ikili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a "Siyaset yapıyorsun" ifadesini kullandı.