Esenyurt'ta bir binada yangın sonrası arbede

4 katlı binada yangın çıkardığı iddia edilen Gökhan Güney'in kanserden ölen oğlu Selim Güney’in 2 yıl evli kaldığı eşi Ece Güney ile çevre sakinleri arasında arbede yaşandı. Arbede kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi 758 Sokak'a 4 katlı binanın bodrum katında dün akşam saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başmadı.

Yangından sonra çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada dumanlar apartmanın içini sardı.

16 kişi tahliye edildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, üst katlarda mahsur kalan 16 kişi ise tahliye edildi.

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Esenyurt'ta Ece Güney'in binada yangın çıkardığı iddiası VİDEO

‘Yangını sen çıkardın’ iddiası

Olay yerinde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, apartmanda oturan bina sakinleri ile bodrum katta yaşayan Ece Güney arasında tartışma çıktı.

İki taraf arasındaki yaşanan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Polis ayırdı

Görüntülerde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, bina sakinleri ile bodrum katta oturan Ece Güney'in kavga ettiği görüldü.

Olay yerinde bulunan polis, tarafların arasına girerek ayırdı.

“Yangın tüpüm olsaydı…”

Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile bir süre evli kalan Ece Güney, yangının ardından yaşananları anlattı.

DHA’ya konuşan Ece Güney, “Akşam 19.00 civarıydı. Patlama sesi duydum. Baktım elektrik saatlerinin olduğu yerde duman var. Apartmana koştum dışarı baktım alev var. Daha sonra ikinci patlama sesi duydum. Hemen yangın tüpünü aradım bulamadım. Sonra üçüncü patlama sesini duyunca, dumanlar da çoğalınca mecburen dışarı çıktım. Yangın tüpüm olsaydı belki ilk müdahalede söndürebilir miydim bilmiyorum. Sonra itfaiye geldi müdahale etti.” dedi.

“Yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum”

Çevredekilerin iddialarını cevaplayan Güney, “Sonra dışarıda tartışma oldu. İnsanlar bana 'yangını sen çıkardın' diyerek üzerime çullandılar. Oysa ben onlara patlama olabilir, çocuklarınızı alın buradan dedim. Yangını ben çıkarabilir miyim? Doğalgazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum.” şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.