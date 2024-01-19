Esenyurt'ta bir garip olay: Çaldığı ayakkabıyı beğenmeyen hırsız bakın ne yaptı... Bir apartmana giren ve katlarda gezen hırsız, beğendiği bir ayakkabıyı giyerken diğer bir dairede daha güzelini bulunca çaldığı ayakkabıları değiştirdi.

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İHA

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olaylara bir yenisi daha ekledi.

17 Ocak günü sabaha karşı saat 04:00 sıralarında, Esenyurt Kıraç Şehitler Mahallesi Kavak Sokak’ta bir şahıs tanınmamak için kafasını örttüğü bez parçası ile sokakta bulunan bir apartmana girdi.

Ayakkabıları uzun süre inceleyen şahıs, gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı çaldı.

Ayakkabıyı beğenmedi...

Diğer katları dolaşan hırsız, çaldığı ayakkabılardan daha güzelini görünce, diğer ayakkabıyı çıkararak yeni beğendiği ayakkabıyı çekecek yardımı ile giyip binadan uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Gelip bir daireye girip soyabilirdi"

Yaşanan akıl almaz olay ile ilgili konuşan Abdulcebbar Yetkin, “Bu çok feci bir şey. Bu hırsız gelip bir daireye girip soyabilirdi. Mesela su saatlerini falanda çalıyorlar. Gelip ayakkabısını deniyor. Benim kapıyı yokluyor.

Bütün binayı yokladıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi ayakkabıyı giyip gidiyor. Eski ayakkabılarını bırakıyor başka ayakkabı giyip gidiyor. Üst katı tarayarak geliyor. Üst katta bir ayakkabı beğeniyor. O ayakkabıyı çıkarıyor ve deniyor” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)