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    Esenyurt'ta bir kadın çocuklarını bırakıp, kaçtı

    2 çocuğunu yaklaşık 2 ay önce terk ettiği eşinin yaşadığı apartmanın kapısına bırakıp kaçan anne, polis tarafından aranırken; çocuklar babalarına teslim edildi.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 14:13
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    Esenyurt'ta bir kadın çocuklarını bırakıp, kaçtı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaklaşık 2 ay önce 3 çocuğunu da alıp S.R. isimli eşini terk eden kadın, 13 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

    L.R. (1) ve R.R. (2) isimli çocuklarını ve eşyalarını apartmanın önüne koyan kadın, kayıplara karıştı.

    S.R.'nin komşusu Enver Albayrak, kapının önündeki çocukları görünce apartmandakilere haber verdi.

    ÇOCUKLAR AMBULANSA ALINDIĞI SIRADA BABA GELDİ

    Apartman sakinleri çocukları tanımadığını söyleyince, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından çocukları ambulansa bindirdi.

    Bu esnada gelen S.R., çocuklarının ambulansa alındığını görünce araya girdi.

    S.R. çocukların babası olduğunu söyleyince, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Esenyurt'ta bir kadın çocuklarını bırakıp, kaçtı VİDEO

    Esenyurt ta bir kadın çocuklarını bırakıp, kaçtı #1

    "BETON ÜZERİNDE BULDUK"

    Çocukları apartmanın önünde bulan Enver Albayrak, "Dün 18.00 sıralarında 2 çocuğu gördüm. Biri 8 aylık, diğeri 2 yaşlarında vardı. Çocukları yerde, betonun üzerinde bulduk. Bir poşetin içinde çamaşır, bez vardı. Çocuğun ne kadardır yerde olduğunu bilmiyorduk. Çocuğu yukarı getirdik. Mamalarını verdik. Apartmanda kapı kapı gezmeye başladık. Kapıyı açanlar, çocukları tanımadığını söyledi. 2 ay önce annesi başkasına kaçmış. Çocukları sonra buraya getirmiş, bırakmış sonra da kaçmış." ifadelerini kullandı.

    Esenyurt ta bir kadın çocuklarını bırakıp, kaçtı #2

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    Esenyurt ta bir kadın çocuklarını bırakıp, kaçtı #4

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