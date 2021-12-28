Esenyurt’ta bir kadın, park halindeki aracın üzerine düştü

3'üncü kattaki evinin balkonundan park halindeki aracın üzerine düşen kadın hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kadın, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan park halindeki aracın üzerine düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ise hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

"KARIM ÖLDÜ"

Eşinin düştüğünü gören kocası ise sokakta “Karım öldü, karım öldü” diye bağırdı.

Olay yerinde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü de tartışma çıktı.

KADININ METRELERCE YÜKSEKTEN ARABANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜĞÜ O ANLAR

Daha sonra kadın, yakını olduğu iddia edilen bir kişi tarafından arabaya bindirerek olay yerinden götürdü.

Yaşanan olay sonrasında ise akıllara kadının biri tarafından mı atıldığı yoksa kendi mi düştüğü sorusu gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadının metrelerce yüksekten arabanın üstüne düştüğü o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“KADIN KENDİNİ Mİ ATTI, DÜŞTÜ MÜ ORASINI BİLEMİYORUM”

Yaşanan olay anlarını anlatan Yunus Bayram, “Sabah saatlerinde yan binamızdaki yabancı uyruklu komşularımızdan birisi düşmüş. Ben seslere uyandığımda mahallenin gençleri aşağıda birini dövüyordu. O sırada yabancı uyruklu komşumuz ‘Karım öldü, karım öldü’ diye bağırıyordu. Gördüm ki 3’üncü kattan bir kadın arabanın üzerine düşmüş. Kız arabanın üzerinde bağırıyordu. Sonrasında polisler geldi ve aileyi götürdüler. Tabii kadın kendini mi attı, düştü mü orasını bilemiyorum.” dedi.