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    Esenyurt’ta bir kişi feci şekilde darbedildi

    Dün akşam saatlerinde 5 şüphelinin darbettiği kişi, dayaktan kaçmak için otele sığındı. Burada da dayak yiyen kişinin o anları, saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 11:19
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    Esenyurt’ta bir kişi feci şekilde darbedildi

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir adamı, 5 kişi birden henüz bilinmeyen bir şekilde feci şekilde dövdü.

    Dakikalarca dayak yiyen adam, çareyi bir otelin resepsiyonuna sığınmakta buldu.

    KIYAFETLERİNİ PARÇALADILAR

    Otelin içerisine de saldırmaya devam eden zanlılar, şahsın kıyafetlerini ve iç çamaşırını parçaladı.

    Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt’ta 5 kişi, bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü VİDEO

    Esenyurt’ta bir kişi feci şekilde darbedildi #1

    Esenyurt’ta bir kişi feci şekilde darbedildi #2

    Esenyurt’ta bir kişi feci şekilde darbedildi #3

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