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Esenyurt’ta bir kişi feci şekilde darbedildi

Esenyurt’ta bir kişi feci şekilde darbedildi

Dün akşam saatlerinde 5 şüphelinin darbettiği kişi, dayaktan kaçmak için otele sığındı. Burada da dayak yiyen kişinin o anları, saniye saniye kaydedildi.