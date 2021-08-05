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Esenyurt’ta bir kişi feci şekilde darbedildi
Dün akşam saatlerinde 5 şüphelinin darbettiği kişi, dayaktan kaçmak için otele sığındı. Burada da dayak yiyen kişinin o anları, saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 05.08.2021 - 11:06
- Güncelleme : 05.08.2021 - 11:19
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir adamı, 5 kişi birden henüz bilinmeyen bir şekilde feci şekilde dövdü.
Dakikalarca dayak yiyen adam, çareyi bir otelin resepsiyonuna sığınmakta buldu.
KIYAFETLERİNİ PARÇALADILAR
Otelin içerisine de saldırmaya devam eden zanlılar, şahsın kıyafetlerini ve iç çamaşırını parçaladı.
Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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