Esenyurt'ta bir kişi tabancayla yaraladığı kişiyi kameraya çekti

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sokak ortasında tabancayla bacağından yaraladığı kişiyi daha sonra cep telefonu ile kayda aldı.

Saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana gelen olayda, G.K., sokakta yürüdüğü sırada tanımadığını iddia ettiği iki kişi ile tartışmaya başladı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ, CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Tartıştığı kişilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile G.K.'ye bir el ateş etti. Bacağından yaralanan adam yere düşerken, silahlı saldırgan yürürken G.K.'yi cep telefonu ile kayda alıp, olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. G.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmanın ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

















