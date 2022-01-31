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- Esenyurt'ta bir kişi tabancayla yaraladığı kişiyi kameraya çekti
Esenyurt'ta bir kişi tabancayla yaraladığı kişiyi kameraya çekti
- DHA
- 31.01.2022 - 17:34
- Güncelleme : 31.01.2022 - 17:37
Saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana gelen olayda, G.K., sokakta yürüdüğü sırada tanımadığını iddia ettiği iki kişi ile tartışmaya başladı.
TABANCAYLA ATEŞ ETTİ, CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ
Tartıştığı kişilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile G.K.'ye bir el ateş etti. Bacağından yaralanan adam yere düşerken, silahlı saldırgan yürürken G.K.'yi cep telefonu ile kayda alıp, olay yerinden yürüyerek ayrıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. G.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmanın ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.