Esenyurt'ta cadde ortasında drift attı Esenyurt'ta maganda lüks aracıyla drift attı, arkadaşı açılır tavandan sarkarak kayda aldı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Tonguç Baba Caddesi’nde yaşanan olayda, bir trafik magandası, lüks aracıyla cadde ortasında dakikalarca drift attı.

Çevreden geçen vatandaş ve araçlara aldırmayan şahıs, uzun süre sözde eğlencesine devam ederken, arkadaşı da o anları açılır tavandan sarkarak videoya aldı.

Bir süre sonra drift atmayı bırakan şahıs aracıyla gözden kaybolurken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüleri incelemeye alan trafik şubesi ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

20 bin lira cezası var

2023 yılının başında, güvenli ulaşımı riske atan en büyük sorunlardan biri olan slalom ve drift yapmanın cezası 20 bin 340 liraya çıkarılmıştı.

Bu artışa rağmen trafiği tehlikeye sokan sürücülerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sosyal medyada beğeni almak uğruna ceza kesilmesini göze alan sürücüler, tehlikeli hareketler yapmaya devam ediyor.