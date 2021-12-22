Çarşaf giyerek kendilerini kamufle eden iki erkek hırsız, bölgedeki apartman dairelerini hedef aldı. Daire sahiplerinden biri o anları görüntüledi.

İstanbul Esenyurt’ta erkek hırsızların taktiği görenleri şaşırttı.

Çarşaf giyen iki şahıs, kapı kapı dolaşarak apartmanlara girmeye çalıştı.

ZİLLERE BASIP EVLERE GİRMEYİ DENEDİLER

Rastgele zillere basan şahıslar, kapının açılmasıyla apartmanlara girip hırsızlık yapmayı amaçlarken, durumun farkına varan bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde ise ev sahibi kadının “Kimsiniz” sorusuna ısrarlı bir şekilde “Aç abla aç” cevabı veren hırsızlar dikkat çekti.

Esenyurt’ta çarşaflı hırsızlar kameraya yakalandı VİDEO



POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olay sonrasında kadın durumu yetkililere bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"ESENYURT'TA BU OLAYLARA ALIŞTIK"

Olayı anlatan bir mahalle sakini, “Benim de başıma benzer bir olay geldi. Çarşaf giymiş iki erkek zile bastı. Seslendiğimiz zaman ise cevap vermediler. ‘Kimsiniz’ diye tekrardan sorduğumuzda ‘Aç abla aç’ diye tepki gösterdiler. Ben ilk başta kadın sandım. Ses tonu gitgide kalınlaşınca erkek olduklarını anladım. Olaydan sonra aklıma ilk olarak Kemal Sunal’ın filmleri geldi. Orada da buna benzer sahneler var. Onlardan tek farkı ise bu yaşananların gerçek olması. Ama artık böyle olaylara alıştık çünkü burası Esenyurt. Her ne olursa olsun bu gibi şeylerden ister istemez tedirgin oluyoruz ve konu hakkında yetkililerden önlem almasını bekliyoruz.” diye konuştu.

"O HIRSIZLAR ERKEKLİĞİN YÜZ KARASI"

Mahalle bakkalı ise “Yaşanan olayı duydum. Bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Benim zilim çaldığında ben direk ‘kimsin’ diye soruyorum. Zaten bizden biri ise cevap geliyor. Eğer bir cevap gelmez veya şüpheli bir durum olursa kapıyı açmayıp polisi arıyorum. Hırsızların yaptığı ise gerçekten çok kötü bir şey. Benim gözümde o hırsızlar erkekliğin yüz karasıdır. Çok utanç verici bir durum gerçekten.” dedi.

"ÖNLEM ALINMALI"

Hırsızların yeni yöntemi hakkında konuşan başka bir vatandaş da “Önlem almamız gerekli böyle durumlarda. Ben soruyorum her zaman ‘Sen kimsin’ diye. Söylemezse hayatta açmam. Yaşanan olay zaten çok saçma bir olay. O şahıslarda benim gözümde erkek değil zaten. Onlar dolandırıcı veya hırsızlar başka bir şey değil.” dedi.