Esenyurt'ta, çatı çatı gezip hırsızlık yaptılar

3 evin çatısından geçerek Şefika Gök'ün bulunduğu eve giren şahıslar, çaldıkları eşyaları halıya sarıp olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde, 1 Ağustos’ta öğle saatlerinde, mahalledeki bir apartmanın üst katındaki demirleri kesip çatıya çıkan 2 şüpheliler, 3 binanın çatısından atladı.

Hırsızlar, evin terasındaki camları kırarak içeri girdikten sonra, odanın kapısını eşya ile kapattı.

Çaldıklarını halıya sardılar

Şefika Gök'ün aşağı katta olmasından faydalanarak televizyon ve dizüstü bilgisayarı çalan şüpheliler, yan apartmanın çatısına çıktıktan sonra kapıyı kırarak aşağıya indi. Eşyaları halıya saran 2 hırsız, olay yerinden ayrıldı.

DHA’nın haberine göre; yaşadığı evin üst katına çıktığında odanın kapısını zorlayarak açan Şefika Gök, içeri girdiğinde etrafın dağılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera görüntüleri mercek altına alındı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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“Çatılarda dolaşa dolaşa benim evime giriyorlar”

Şefika Gök, “Dün öğle saatlerinde internetim kesildi. Komşuya sordum, o da kendisinde olduğunu söyleyince terasa çıktım. Kapıları kilitliydi. İçeriden çengel geçirip arkasına halı koymuşlar. Kapıyı açmaya çalışınca bir ağırlık hissettim. Başımı bir uzattım ki odayı dağıtmışlar. Korktum, eşim ve oğluma haber verdim. Yanımızdaki 3'üncü apartmandan girmişler. 3 çatıdan atlayıp bize geliyorlar. Biz hedefmişiz. Çatılarda dolaşa dolaşa benim evime giriyorlar. Camımı kırıp içeri girmişler. Televizyonu, bilgisayarı söküp örtülere sarıp, kendi malları gibi yan binanın çatısından girip, kapısından çıkıp gittiler.” dedi.