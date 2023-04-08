Esenyurt'ta çatışma: Polisten yaralı olduğunu sakladılar 2 motosikletle gelen 4 kişi, cadde üzerindeki bir kafede oturanlara kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan 1 kişi arkadaşlarının yardımıyla özel hastaneye gitti. Olay yerindekiler polisten yaralı olduğunu saklarken, durum hastane yetkililerinin polisi aramasıyla ortaya çıktı.

DHA

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir kafenin önüne 2 motosikletle gelen 4 kişi, oturanlara kurşun yağdırdı.

Gece saat 00.30 sıralarında yaşanan saldırı, polise bildirildi.

'Kameralar çalışmıyor'

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kafenin güvenlik kameralarına bakmak istedi ancak kafe çalışanları kameraların bozuk olduğunu söyledi.

Görüntü izleyemeyen polis, olay yeri çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Ekipler ayrıldıktan sonra Esenyurt'taki özel bir hastaneye bacağından vurulan bir kişinin gittiğini öğrendi.

Polisten, yaralı olduğunu gizlediler

Hastaneye giden ekipler, yaralının Metran P. olduğunu belirledi.

Şüphelinin hastaneye arkadaşları tarafından özel bir araçla getirildiğini daha sonra yine aynı arkadaşları tarafından buradan alınarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü tespit edildi.

Burada yaralıya ulaşan ekipler, Metran P.'nin ve yanındaki arkadaşlarının bilgisine başvurdu.

Geniş çaplı soruşturuluyor

Metran P., polise kafede otururken motosikletli kişilerin üzerlerine doğru ateş ettiğini, olay sonrasında yere yattığını ancak bacağından yaralandığını daha sonra hastaneye gittiğini söyledi.

Ekipler yaralı ve arkadaşlarının ifadesinin ardından şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan yaralı Metran P.'nin hastaneden çıktığı anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.