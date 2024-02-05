Esenyurt’ta çekiçli keserli kavga çıktı: Birbirlerine acımasızca vurdular Esenyurt'ta sokak ortasında çekiç ve keserlerin kullanıldığı kavga kameraya yansıdı. Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde sokak ortasında iki kişi bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekiçle kafasına vurdu

Görüntülerde şahıslardan biri çekiçle diğerinin kafasına vuruyor.

Kovalarken yere düşen şahsa bu kez diğer bir kişi keserle vuruyor.

Kanlar içerisinde kaldı

Kavgada bir kişi yaralanarak kanlar içerisinde yerde kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayıplara karıştı

Yaralı vatandaş, hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer kişi ise kayıplara karıştı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)