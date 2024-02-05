Esenyurt’ta çekiçli keserli kavga çıktı: Birbirlerine acımasızca vurdular

İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde sokak ortasında iki kişi bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çekiçle kafasına vurdu
Görüntülerde şahıslardan biri çekiçle diğerinin kafasına vuruyor.
Kovalarken yere düşen şahsa bu kez diğer bir kişi keserle vuruyor.
Kanlar içerisinde kaldı
Kavgada bir kişi yaralanarak kanlar içerisinde yerde kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kayıplara karıştı
Yaralı vatandaş, hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer kişi ise kayıplara karıştı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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