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    Esenyurt'ta cep telefonu hırsızı kamerada

    Girdiği dükkanda müşteri davranıp, tezgahtaki cep telefonunu kaçıran hırsızı, peşinden koşan iş yeri sahibi yakaladı.
    • 10.05.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:20
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    Esenyurt'ta cep telefonu hırsızı kamerada

    İstanbul Esenyurt'ta Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir dükkana giren hırsız, müşteri gibi davranıp, iş yeri sahibinden telefon kılıfı istedi.

    Telefoncunun mağazanın arka tarafına gitmesini fırsat bilen hırsız, içeride bulunan müşterilere aldırış etmeden tezgahta gördüğü telefonu cebine atıp kaçmaya çalıştı.

    Hırsızın koştuğunu fark eden mağaza sahibi, peşinden giderek şahsı kovalamaya başladı.

    Peşinden koşup, çalınan telefonunu geri aldı

    Yaşanan kovalamacanın ardından dükkan sahibi, şahsı yakalayarak telefonunu geri aldı. Hırsız ise telefoncunun elinden kurtularak kayıplara karıştı.

    Olay anı kameraya yansıdı

    Görüntülerde; dükkana giren şahsın, mağaza sahibinin kasadan uzaklaşmasının ardından tezgahın arkasındaki telefonu alarak kaçmaya başladığı ve telefoncunun durumu fark ederek hırsızı kovaladığı görülüyor.

    Esenyurt'ta cep telefonu hırsızı kamerada ViDEO

    Esenyurt ta cep telefonu hırsızı kamerada #1

    Esenyurt ta cep telefonu hırsızı kamerada #2


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