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- Esenyurt'ta cep telefonu hırsızı kamerada
Esenyurt'ta cep telefonu hırsızı kamerada
- 10.05.2022 - 09:43
- Güncelleme : 10.05.2022 - 10:20
İstanbul Esenyurt'ta Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir dükkana giren hırsız, müşteri gibi davranıp, iş yeri sahibinden telefon kılıfı istedi.
Telefoncunun mağazanın arka tarafına gitmesini fırsat bilen hırsız, içeride bulunan müşterilere aldırış etmeden tezgahta gördüğü telefonu cebine atıp kaçmaya çalıştı.
Hırsızın koştuğunu fark eden mağaza sahibi, peşinden giderek şahsı kovalamaya başladı.
Peşinden koşup, çalınan telefonunu geri aldı
Yaşanan kovalamacanın ardından dükkan sahibi, şahsı yakalayarak telefonunu geri aldı. Hırsız ise telefoncunun elinden kurtularak kayıplara karıştı.
Olay anı kameraya yansıdı
Görüntülerde; dükkana giren şahsın, mağaza sahibinin kasadan uzaklaşmasının ardından tezgahın arkasındaki telefonu alarak kaçmaya başladığı ve telefoncunun durumu fark ederek hırsızı kovaladığı görülüyor.
Esenyurt'ta cep telefonu hırsızı kamerada ViDEO