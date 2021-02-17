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- Esenyurt'ta cip sürücüsü sopalarla dövüldü
Esenyurt'ta cip sürücüsü sopalarla dövüldü
- DHA
- 17.02.2021 - 11:22
- Güncelleme : 17.02.2021 - 11:49
13 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, cipiyle İstanbul’un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'ne gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşlar arasında yol verme tartışması yaşandı.
Sözlü başlayan tartışmada, bağrışmaların ardından kavga çıktı.
Cip sürücüsü, aracından inerek tartıştığı kişiyi yumruklamaya başladı. Arkadaşının yumruklandığını gören çevredekiler, eline aldıkları sopalarla cip sürücüsünü dövdü.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Yaşanan kavga ve sopalarla dayak anları, çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada İZLE
3 KİŞİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kavganın büyümesi üzerine vatandaşlar, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.
Gelen polisler, tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine 3 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.